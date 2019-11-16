У дочери Гузеевой обнаружили две опухоли

Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли. Сообщение об этом появилось в «сториз» на странице 19-летней девушки в Instagram.

«Я живой, но не очень здоровый человек», - цитирует РИА Новости сообщение Ольги в соцсети.

По словам дочери актрисы, ее новообразования доброкачественные.

Сейчас страница Ольги в соцсети пуста, оттуда удалены все фотографии и публикации, несмотря на то, что у Бухаровой более пяти тысяч подписчиков.

До этого в начале ноября девушка опубликовала в соцсети фотоснимок из кабинета врача и сопроводила его подписью: «Опухоль вернулась». Ольга отметила, что если ей придется удалять образование, она сделает себе татуировку. В 2018 году дочь Ларисы Гузеевой также сообщала, что ей предстоит хирургическое вмешательство, однако не уточнила, с чем оно связано.