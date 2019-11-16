В Шереметьево на рулежной дорожке у самолета отказала гидросистема

В московском аэропорту Шереметьево один из самолетов потерял управление и перекрыл рулежную дорожку на взлетно-посадочной полосе.

По предварительным данным, у воздушного средства произошел отказ гидросистемы. Пока неизвестно, были ли на борту самолета пассажиры.

«Воздушное средство отбуксировано. Аэропорт работает в штатном режиме», - рассказали «Звезде» в пресс-службе аэропорта.

Днем ранее в Шереметьево на рулежной дорожке произошел инцидент с самолетами, соприкоснувшихся крыльями. Однако пассажиры даже не почувствовали этого, заявили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».