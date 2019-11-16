Путин обсудил с Совбезом РФ социально-экономические вопросы

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности в Москве в пятницу. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития.

На совещании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МИД, МВД и Минобороны страны Сергей Лавров, Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщил kremlin.ru.

Путин проинформировал глав ведомств о результатах саммита БРИКС и некоторых двухсторонних встреч, которые проходили в бразильской столице 13-14 ноября под названием «БРИКС: экономический рост для инновационного будущего». В саммите приняли участие представители России, Индии, Китая и ЮАР, которые обсудили широкий спектр тем от экономики до экологии, а также укрепление международных связей в сферах науки, технологий и инноваций.