Поезд сбил 18-летнюю чемпионку Украины по боксу
Победительница чемпионата Украины по боксу погибла в результате несчастного случая в селе Тарасовка.
© Фото: amina_stamina, Instagram
В селе Тарасовка в Киевской области поезд насмерть сбил 18-летнюю чемпионку Украины по боксу Амину Булах, когда она переходила железнодорожный переезд в наушниках.
Как сообщили в местной полиции, спортсменка возвращалась домой поздно вечером. Девушка не услышала звук приближающегося поезда из-за громкой музыки в наушниках.
«Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении.
Украинский «Канал 24» сообщил, что 18-летняя погибшая - боксер Амина Булах, которая в сентябре этого года выиграла бронзу молодежного ЧЕ в Софии.