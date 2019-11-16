Поезд сбил 18-летнюю чемпионку Украины по боксу

В селе Тарасовка в Киевской области поезд насмерть сбил 18-летнюю чемпионку Украины по боксу Амину Булах, когда она переходила железнодорожный переезд в наушниках.

Как сообщили в местной полиции, спортсменка возвращалась домой поздно вечером. Девушка не услышала звук приближающегося поезда из-за громкой музыки в наушниках.

«Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Украинский «Канал 24» сообщил, что 18-летняя погибшая - боксер Амина Булах, которая в сентябре этого года выиграла бронзу молодежного ЧЕ в Софии.