Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету Agni-II

В Индии успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II («Агни-2»). Об этом сообщили представители Командования стратегических сил страны.

Ракету, которая может нести ядерный боезаряд, запустили с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса на дальность две тысячи километров.

Отмечается, что Agni-II поразила учебную цель с высокой точностью.

В вооружении Командования стратегических сил Индии находятся баллистические ракеты от Agni-I до Agni-IV, которые имеют дальность действия от 700 до 3,5 тысяч километров и могут нести ядерные боеголовки.