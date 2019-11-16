В реку Фонтанку в Петербурге упал автомобиль с детьми

Легковой автомобиль, в котором находились три человека, упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел около дома №34 по набережной Фонтанки. По данным газеты «Фонтанка», в воду попал автомобиль Renault Logan, которым управлял мужчина 1963 года рождения. Внутри салона также находились два ребенка: пятимесячный малыш и девятилетний мальчик. Врачи диагностировали им переохлаждение средней степени.

По данным экстренного ведомства, из машины они выбрались самостоятельно, но двое прохожих прыгнули в воду, чтобы помочь вытащить детей на берег. Все пятеро человек, которые оказались в реке, были госпитализированы после осмотра врачей.

Очевидцы рассказали, что машина медленно скатилась в воду, по всей видимости, она просто стояла у спуска к реке. Кран поднял транспортное средство из реки в 19.04 мск.