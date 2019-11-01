Минздрав сообщил об историческом рекорде продолжительности жизни в России
В докладе министра здравоохранения уточняется, что средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев этого года составила 73,5 года.
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Средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2019 года достигла исторического национального максимума, сообщается в докладе главы Минздрава Вероники Скворцовой «О задачах субъектов России в сфере здравоохранения».
«Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума - 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней», - указано в сообщении.
В среднем продолжительность жизни по стране за восемь месяцев возросла до 73,6 года.