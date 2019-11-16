В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин

В столице умер генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как отметили в ведомстве, Климкин скончался от остановки сердца.

Виктор Климкин был легендарным пожарным, заместителем председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества. За время своей службы он на различных должностях в экстренном ведомстве и участвовал в тушении самых сложных возгораний.

«При его непосредственном участии и руководстве были потушены сотни самых сложных пожаров в Москве, произошедших с 1996 по 2011 год, в том числе в Измайловском вернисаже, в издательстве "Пресса" на улице Правды, на Черкизовском рынке», - говорится в сообщении.

Кроме того, он участвовал в сложных спасательных операциях, среди которых обрушение Басманного рынка и «Трансвааль-парка».

В 2007 году Виктору Климкину было присвоено звание «Почетный пожарный Москвы».