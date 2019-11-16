В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
В столице умер генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как отметили в ведомстве, Климкин скончался от остановки сердца.
Виктор Климкин был легендарным пожарным, заместителем председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества. За время своей службы он на различных должностях в экстренном ведомстве и участвовал в тушении самых сложных возгораний.
«При его непосредственном участии и руководстве были потушены сотни самых сложных пожаров в Москве, произошедших с 1996 по 2011 год, в том числе в Измайловском вернисаже, в издательстве "Пресса" на улице Правды, на Черкизовском рынке», - говорится в сообщении.
Кроме того, он участвовал в сложных спасательных операциях, среди которых обрушение Басманного рынка и «Трансвааль-парка».
В 2007 году Виктору Климкину было присвоено звание «Почетный пожарный Москвы».
«Виктор Иванович пользовался огромным авторитетом и у пожарных, и у специалистов в области пожарной безопасности. Пожарные России понесли сегодня действительно невосполнимую утрату», - сказали во Всероссийском добровольном пожарном обществе ТАСС.