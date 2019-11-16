Синоптики прокомментировали информацию о торнадо в Москве

Сообщения о торнадо в Москве, которые появились в приложениях погоды у некоторых жителей столицы в телефонах, не соответствует действительности.

Как сказал ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, многие приложения и поисковики могут показывать погоду, которая передается национальными центрами без фильтрации метеорологов.

«Речь идет о роботизированной раскодировке тех данных, которые передаются разными национальными центрами без прохождения через руки инженеров-метеорологов. Это все бред полный. Никакого торнадо и условий для него и близко нет, и они не предвидятся», - подчеркнул он.

Синоптик рассказал агентству городских новостей «Москва», что в европейской части России господствует антициклон сибирского происхождения, который не приносит никаких опасных погодных явлений.

Ранее сообщалось, что москвичи не увидят снега до конца ноября, поскольку температура в столичном регионе на 5-6 градусов выше нормы.