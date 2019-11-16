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В СБУ рассказали, кто «похитил» руководителя «Укрэксимбанка»

Василиса Морозова
19:18 16.11.2019
Александр Гриценко был задержан по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства.
В СБУ рассказали, кто «похитил» руководителя «Укрэксимбанка»
© Фото: giolena11, Facebook

Глава правления «Укрэксимбанка» Александр Гриценко был задержан правоохранителями по делу о присвоении и отмывании денег, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Об этом написала в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская. Она рассказала, что Гриценко задержали в рамках дела по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Украины. По ее словам, дело ведет генпрокуратура Украины.

«Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства», - написала она.

Ранее сообщалось, что в Киеве был похищен глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко на глазах у ребенка.

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