В СБУ рассказали, кто «похитил» руководителя «Укрэксимбанка»

Глава правления «Укрэксимбанка» Александр Гриценко был задержан правоохранителями по делу о присвоении и отмывании денег, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Об этом написала в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская. Она рассказала, что Гриценко задержали в рамках дела по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Украины. По ее словам, дело ведет генпрокуратура Украины.

«Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства», - написала она.

Ранее сообщалось, что в Киеве был похищен глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко на глазах у ребенка.