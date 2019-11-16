В Кисловодске полыхает крыша пятиэтажного жилого дома

Кровля пятиэтажного многоквартирного дома загорелась в Кисловодске. Огнем охвачено 800 квадратных метров крыши здания, расположенного по улице Орджоникидзе, дом 27.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 800 квадратных метров», - цитирует РИА Новости представителя ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева.

К настоящему моменту эвакуировано 30 человек, из них восемь детей. Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара участвует 28 человек и 10 единиц техники.