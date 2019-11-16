Истребители F-35 отработали «уход» от С-400

Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir и F-16I в ходе совместных маневров с американскими и европейскими союзниками потренировались «уходить» от российской ЗРС С-400 «Триумф», котору. Имитировал американский MIM-104 Patriot.

Самолеты отработали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе ПРО.

Как пишет Breaking Defense, игры «Голубой флаг» проходили на аэродроме Увда, неподалеку от зоны боевых действий в районе сектора Газа. В учениях также приняли участие более трех десятков бомбардировщиков других стран, включая F-16, F-35 и Eurofighter Typhoon.

Израильские ВВС регулярно проводят крупные военные учения «Голубой флаг», в которых участвуют самолеты и военные из стран НАТО.