Эксперты назвали главные причины попадания в ДТП

Аналитики «Лаборатория умного вождения», которые занимаются разработкой аппаратных решений для сбора телематических данных, заявили, что резкие ускорения и торможения увеличивают вероятность аварий примерно в 2,5 раза.

При этом автомобилистов, которые на 100 километрах пути делают примерно семь резких ускорений, оказалось меньше тех, кто резко притормаживает, - 7% и 5% соответственно. Водителей, которые злоупотребляют боковыми маневрами, всего 2%, но именно в этой группе автомобилистов наиболее высок риск аварий - он увеличивается в 5 раз.

В количественном выражении чаще других в ДТП попадают те, кто регулярно превышают скорость, таких водителей в выборке экспертов оказалось 95%. Но из тех, кто 30 и более раз нарушает режим скорости на каждые 100 километров пути, в ДТП попадают лишь 3%. И риск ДТП у них выше вдвое, чем у остальных водителей. Такой же показатель и у тех, кто чаще остальных ездит в вечернее и ночное время. Если факторы аварийности такие, как «ночное вождение» и «опасные маневры» совмещаются, то вероятность попадания в аварию возрастает в 5 раз, сообщает «Российская газета».

Водители могут водить автомобиль идеально и не совершать резких маневров, но при этом часто проводить время за рулем ночью, что увеличивает риск попадания в ДТП», - отметил директор департамента статистики и аналитики компании Александр Морозов.

По его словам, аварийные ситуации в данных условиях могут происходить не только в темное, но и в светлое время суток, это объясняется усталостью водителя после ночных поездок.