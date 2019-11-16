Диета против гриппа: ученые рассказали о необычном способе справиться с болезнью

Исследователи заявили, что рацион с пониженным количеством углеводов и большим содержанием белков и жиров помогает лучше преодолеть грипп и избежать осложнений.

При кетогенной диете большую часть энергии организм получает не из глюкозы, а из жирных кислот и образованных кетоновых тел. Этот механизм увеличивает выносливость, а также устойчивость к стрессу.

Как заявил профессор иммунобиологии из Йельского университета Акико Ивасаки, в результате исследований выяснилось, что что некоторые продукты метаболизма кетоновых молекул подавляют активные клетки, которые связаны с развитием воспалений.

Эксперименты показали, что грызуны, инфицированные вирусом гриппа А, которым давали еду по кетогенной диете, имели более высокую выживаемость, чем их сородичи с рационом с большим содержанием углеводов. У первой группы также наблюдалось сохранение уровня кислорода в крови и веса, а также низкое число вирусов в легких.

Позже выяснилось, что эффект кетоновых тел был связан не с подавлением воспалительных процессов, а с тем, что при таком питании в организме увеличивается рост клеток иммунной системы - гамма-дельта Т-лимфоцитов. Они продуцируют в клеточных оболочках легких слизь, которая препятствует распространению патогена.

Исследователи отмечают, что продолжают изучение воздействия кетоновых молекул на иммунную систему, сообщает «Российская газета» со ссылкой на публикацию на сайте Science Immonulogy.

Отметим, это не первый положительный эффект кетогенной диеты, который за последние несколько лет открыли ученые. По многим из них повторные исследования не проводились. На сегодня известно, что такой режим питания опасен для людей, которые предрасположены к болезням сосудов и сердца.