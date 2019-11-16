В Тегеране образовались многокилометровые пробки из-за снегопада: видео
Снегопад в иранской столице начался утром и с различной интенсивностью продолжался в течение дня.
© Видео: Iran Azad, Youtube © Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Обрушившийся на Тегеран снегопад привел к образованию многокилометровых пробок в столице Ирана.
Как сообщает агентство ISNA, непогода началась уже утром 16 ноября и снег валил в течение всего дня. Температура при этом в Тегеране держится на уровне +1. В связи с этим в городе и снег лежит, и лужи повсюду. На многих улицах сильно затруднено движение.
Водители оставляют свои машины на обочинах, предпочитая добираться до дома пешком. В некоторых частях Тегерана движение общественного транспорта было полностью остановлено.
Между тем, из-за природной аномалии – снега в середине ноября в столице Ирана – школьники и студенты спешат поиграть в снежки.