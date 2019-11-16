Вышли на баррикады: движение «желтые жилеты» в Париже отмечает первую годовщину

Париж в эти минуты превратился в театр боевых действий. Новую акцию протеста проводят «желтые жилеты» - движение отмечает первую годовщину.

На площади Италии сотни митингующих выстроили баррикады из стройматериалов и городских электросамокатов. А затем подожгли их и еще несколько автомобилей. Наряды полицейского спецназа были встречены градом бутылок и камней. При этом протестующие выкрикивали в адрес стражей порядка оскорбительные лозунги. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Стихийные акции протеста периодически возникают и в других районах Парижа.

«Желтые жилеты» впервые вышли на улицы 17 ноября 2018 года. С тех пор акции протеста проводятся едва ли не каждую субботу и сопровождаются беспорядками.