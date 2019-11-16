Следствие проверит историка Соколова на причастность к применению силы к студенту

В Следственном комитете России по Санкт-Петербургу проведут проверку по факту возможного применения силы историком Олегом Соколовым по отношению к студенту. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Во время рабочей поездки председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург местный житель рассказал о произошедшем в 2018 году инциденте с лектором. По словам молодого человека, между ним и Олегом Соколовым возникли разногласия на одной из лекций. Студент утверждает, что его насильно вывели из аудитории по указанию историка. Молодой человек также сообщил, что обращался в полицию после произошедшего конфликта, однако никаких мер принято не было.

Бастрыкин поручил местным следователям изучить все материалы и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора.

Олег Соколов подозревается в убийстве своей возлюбленной - 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По версии следствия, экс-доцент застрелил девушку 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела. Утром 9 ноября историка достали из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали женские руки и травматический пистолет.

Соколову предъявлены обвинения в убийстве, он арестован на два месяца. Сам историк свою вину признал.