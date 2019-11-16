Аварийная посадка самолета в Ленобласти попала на видео

Аварийную посадку учебного самолета в поселке во Всеволожском районе зафиксировала камера видеонаблюдения.

ЧП произошло 16 ноября около 13.00 мск. На кадрах видно, что самолет стремительно теряет высоту и врезается в забор одного из частных домов. По предварительным данным, пилот не пострадал при падении воздушного судна. Самолет также не сильно пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет аварийно приземлился на грунтовую дорогу в жилмассиве Карьер Мяглово и врезался в забор.