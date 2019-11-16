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«Наша боль»: Мединский признал, что Фонд кино плохо продвигает фильмы

Василиса Морозова
17:26 16.11.2019
Владимир Мединский рассказал, что он давно уже поставил задачу по продвижению российских фильмов за границей Фонду кино.
«Наша боль»: Мединский признал, что Фонд кино плохо продвигает фильмы
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

Министр культуры РФ Владимир Мединский признал, Фонд кино и профильный департамент Минкульта плохо справляются с продвижением российских фильмов за границей и в регионах.

«Продвижение нашего кино за рубежом - это проблема, это наша боль. Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации. Они со своей задачей не справляются», - сказал министр культуры.

По его словам, Фонду кино было поручено развивать кинотеатры в малых городах страны, но этого не происходит. Он пока не может организовать компанию, которая этим занималась, поэтому тут не до заграничных показов.

Кроме того, Мединский отметил «предвзятость отборщиков российского кино», которая связана «не столько с политическими воззрениями конкретных дистрибьютеров», сколько с тенденциями европейских кинофестивалей, пишет ТАСС.

«Полное ощущение, что чем хуже будет показана режиссером российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль», - добавил министр.

С 14 по 16 ноября в Северной столице проходит Санкт-Петербургский культурный форум (ПМКФ), основной темой которого стала «Культурные коды в условиях глобализации».

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