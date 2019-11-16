Ученые назвали простой способ избежать деменции

У пожилых людей, которые регулярно читают и пишут от руки, реже развиваются разные формы слабоумия в отличие от неграмотных и людей с низким уровнем образования. К таким выводам пришли ученые из Колумбийского университета (США). Результаты исследования опубликованы в Neurology.

Два года специалисты под руководством Мигеля Арсе Рентерия тестировали 983 добровольца в возрасте 65-70 лет. Среди участников исследования были 237 неграмотных. Всем добровольцам давались задания на проверку памяти, языка и зрительно-пространственного восприятия.

Исследования показали, что у неграмотных участников исследования показатели были хуже, чем у грамотных участников.

По предположению ученых, полученные во время обучения навыки тренируют мозг, повышают его устойчивость к умственной дегенерации, что в свою очередь помогает снизить риск развития деменции или отсрочить начало заболевания.