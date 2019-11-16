«Она любила его»: отец аспирантки Ещенко рассказал о ее отношениях с Соколовым

Отец аспирантки Анастасии Ещенко, погибшей от рук бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, рассказал, что его дочь была о своем преподавателе очень высокого мнения.

«Я как рассуждал: если ей хорошо, то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его», - цитирует отца девушки «Пятый канал».

Как рассказал мужчина, после того, как у его дочери начались отношения с преподавателем, ее поведение не изменилось. Она даже не стала реже звонить домой, хотя и разговоры стали короче.

11 ноября суд арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый признал вину в убийстве аспирантки. Историка перевели из временного изолятора содержания в СИЗО «Кресты 1». Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела девушки и расчленил его.

В субботу, 16 ноября, 24-летнюю Анастасию Ещенко похоронили в ее родной станице Старовеличковской Краснодарского края.