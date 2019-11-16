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Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в больницу с похорон дочери

Василиса Морозова
16:59 16.11.2019
Матери убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко стало плохо во время отпевания дочери.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мать убитой аспирантки СПбГУ госпитализировали с похорон дочери, рассказал отец девушки Олег Ещенко.

«Моя жена сейчас в реанимации», - сказал он.

Мужчина рассказал, что их семья лично не знала преподавателя и возлюбленного своей дочери. Только слышали о нем с ее слов.

«Я не могу о нем лично ничего такого сказать, но то, что он совершил, это...Я даже не хочу о нем говорить и слышать», — сказал отец Анастасии РБК.

В субботу, 16 ноября, 24-летнюю Анастасию Ещенко похоронили в ее родной станице Старовеличковской Краснодарского края.

Ранее Октябрьский суд в Петербурге арестовал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова на два месяца после убийства им своей возлюбленной.

Историка задержали 9 ноября на набережной реки Мойки, в его рюкзаке были обнаружены оружие и отрезанные кисти рук убитой им Анастасии Ещенко. Ученый пытался избавиться от частей тела аспирантки. Позднее Соколов полностью признал свою вину.

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