СМИ: шпион Уилан искал военные секреты России с 2007 года

Бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, арестованным за шпионаж в России, наши спецслужбы заинтересовались еще в 2007 году, когда он впервые приехал в Москву. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, внимание Уилан к себе привлек тем, что сразу же начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб.

С этого момента, пишет газета, телефоны Уилана якобы стали прослушиваться, а встречи - фиксироваться. Уилан, по данным источника, приезжал в Россию каждый год в течение 10 лет, посещая в основном Москву и Санкт-Петербург. При этом в разговоре со своими знакомыми он неоднократно намекал, что имеет отношение к разведке и интересуется секретными данными.

А одному из новых друзей Уилан, очевидно, для подтверждения слов, что имеет отношение к разведке, даже подарил книгу заочно осужденного за измену Родине генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью.

Напомним, Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Он останется в СИЗО до 29 декабря 2019 года.