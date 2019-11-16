Умер российский поэт Валерий Дударев
Лауреат множества литературных премий Валерий Дударев умер на 55-м году жизни.
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Российский поэт, бывший главред журнала «Юность» Валерий Дударев умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила «Литературная газета».
Валерий Дударев - автор поэтических сборников «На склоне двадцатого века», «Где растут забытые цветы», «Глаголица», «Интонации», «Ветла». Он становился лауреатом литературных премий имени Александра Невского, Сергея Есенина, Бориса Корнилова. Его стихи переводились на иностранные языки - английский, болгарский и польский.
В 2007-2019 годах Дударев работал главным редактором журнала «Юность».