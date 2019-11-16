Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа

Американский актер Николас Кейдж сыграет главную роль, причем самого себя, в метадраме «Невыносимая тяжесть огромного таланта».

Как пишет The Hollywood Reporter, сценаристами фильма о Кейдже выступили Том Гормикэн и Кевин Эттен. В ленте будет два героя - современный Николас Кейдж, а также «версия 1990 года». Его персонаж будет пытаться получить роль в фильме режиссера Квентина Тарантино. В этот момент у Кейджа натянутые отношения с дочерью.

Актер иногда будет вести разговоры с более эгоистичным собой, что будет его подталкивать к ролям во все более плохих фильмах. На фоне растущих долгов Кейдж появится на вечеринке у мексиканского наркобарона, чей картель похитил дочь кандидата в президенты Мексики. Он намерен показать Николасу свой сценарий, после чего привезет экс-супругу и дочь Кейджа, чтобы они воссоединились.

В настоящее время медиакомпания Lionsgate находится на последней стадии переговоров, чтобы купить права на картину. Отмечается, что актеру понравился сценарий и он принял идею картины.