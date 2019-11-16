СМИ: в Киеве главу «Укрэксимбанка» похитили на глазах у ребенка
Семья банкира уже обратилась в правоохранительные органы.
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В Киеве неизвестные похитили главу АО «Укрэксимбанк» Александра Гриценко.
Как заявил украинский телеканал «Прямой», ссылаясь на родственников банкира, неизвестные люди затащили Гриценко в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он прогуливался.
По информации телеканала, семья банкира уже обратилась в правоохранительные органы.
На пост председателя правления «Укрэксимбанка» наблюдательным советом финансового учреждения Гриценко был назначен в августе 2014 года.