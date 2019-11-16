В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова

Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко.

«Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа: 1799—1805 годы» - это единственная книга Соколова, изданная в Испании. Историк регулярно посещал эту страну и принимал участие в исторических реконструкциях.

Издательство убрало книгу из каталога и призвало книжные магазины вернуть нераспроданные экземпляры издания.

Свое решение в Desperta Ferro объяснили нежеланием «делать бизнес на трагедии».

«Хотя после известия об убийстве в Санкт-Петербурге спрос на книгу резко вырос на «Амазоне», мы решили больше не продавать ее. Мы не хотим делать бизнес на трагедии», - сказал в интервью Sputnik Mundo соучредитель издательства Desperta Ferro, историк Хавьер Гомес.

Он также добавил, что многие магазины согласились вернуть нераспроданные книги, но есть и те, которые решили оставить их в продаже.

«Они имеют право сделать это, они заплатили деньги за книги. В случае возврата книг мы вернем деньги», - пояснил Гомес.

По словам представителя издательства, некоторые специалисты раскритиковали это решение, так как считают, что совершенное убийство не отрицает «научной ценности» работ Соколова.

Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, экс-доцент СПбГУ застрелил девушку 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Утром 9 ноября мужчину достали из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали женские руки и травматический пистолет.

Октябрьский суд Петербурга арестовал Соколова на два месяца после предъявления обвинений в убийстве. Сам историк вину признал и попросил для себя самой жестокой меры наказания. Накануне Соколова перевели из временного изолятора содержания в СИЗО «Кресты 1».