На Первом канале развеяли слухи об участии Бузовой в «Евровидении»
Юрий Аксюта высказал свое мнение после сообщений в СМИ о том, что Россию на «Евровидении» представит Ольга Бузова.
© Фото: Olga Buzova, Instagram.com, Globallookpress
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова может стать участницей от РФ европейского конкурса «Евровидение».
«Это бред», - подчеркнул Аксюта, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости.
Ранее сама певица Ольга Бузова на своем сольном концерте в «Известия Hall» в Москве заявила, что следующую английскую песню она исполнит на «Евровидении». А после того, как один из поклонников подарил ей мягкую игрушку, артистка пообещала взять ее с собой на конкурс.