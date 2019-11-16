На Первом канале развеяли слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова может стать участницей от РФ европейского конкурса «Евровидение».

«Это бред», - подчеркнул Аксюта, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости.

Ранее сама певица Ольга Бузова на своем сольном концерте в «Известия Hall» в Москве заявила, что следующую английскую песню она исполнит на «Евровидении». А после того, как один из поклонников подарил ей мягкую игрушку, артистка пообещала взять ее с собой на конкурс.