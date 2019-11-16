Возле ночного клуба в якутском поселке устроили перестрелку

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате перестрелки в поселке Айхал Мирнинского района Якутии. О случившемся сообщили в региональном СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 16 ноября недалеко от одного из ночных клубов поселка.

Как уточняет RT, полицейским удалось задержать четырех участников перестрелки. Причина конфликта не называется.