Возле ночного клуба в якутском поселке устроили перестрелку
Один человек погиб, еще двое получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в поселке Айхал Мирнинского района Якутии.
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Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате перестрелки в поселке Айхал Мирнинского района Якутии. О случившемся сообщили в региональном СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 16 ноября недалеко от одного из ночных клубов поселка.
Как уточняет RT, полицейским удалось задержать четырех участников перестрелки. Причина конфликта не называется.