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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Валентина Пескова
15:07 16.11.2019
Телеведущий признался, что с Екатериной Тулуповой он познакомился благодаря их детям, которые ходят в один детский сад.
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
© Фото: dmitryshepelev, instagram

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу. После того, как некоторые СМИ сообщили, что Шепелев еще полгода назад сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Тулуповой, Дмитрий решил, что пора предъявить ее миру. В его Instagram появился снимок со счастливой Екатериной и даже намек на свадьбу в подписи к нему.

«Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?», - написал Дмитрий.

Шоумен рассказал, что с Екатериной он познакомился благодаря их детям, которые ходят в один детский сад. Напомним, у 36-летнего Дмитрия есть 6-летний сын Платон, который родился в гражданском браке с певицей Жанной Фриске.

«Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», - рассказал телеведущий.

Как стало известно СМИ, у Екатерины Тулуповой, которая занимается развитием нескольких бизнес-проектов, есть дочь Лада от предыдущего брака. Екатерина - ровесница Дмитрия. В комментариях подписчики телеведущего порадовались за него, отметив: «Как здорово, что отношения начались с детей!».

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