Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов в воинской части под Харьковом
Серия взрывов произошла накануне в воинской части в Балаклее Харьковской области во время вывоза снарядов.
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В Генштабе ВСУ назвали предполагаемую причину, из-за которой 15 ноября сдетонировали несколько снарядов при перевозке боеприпасов в воинской части в Харьковской области.
Как предложили в Генштабе, при загрузке остатков боеприпасов и их элементов, которые предназначались для утилизации, а именно - твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», - двигатель загорелся, после чего произошел подрыв накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.
Как уточнили в Генштабе, в результате взрывов пострадали пятеро военнослужащих, четверо из них были госпитализированы. Один пострадавший - в тяжелом состоянии.
Напомним, ЧП произошло в военной части А-1352.