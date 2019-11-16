Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов в воинской части под Харьковом

В Генштабе ВСУ назвали предполагаемую причину, из-за которой 15 ноября сдетонировали несколько снарядов при перевозке боеприпасов в воинской части в Харьковской области.

Как предложили в Генштабе, при загрузке остатков боеприпасов и их элементов, которые предназначались для утилизации, а именно - твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», - двигатель загорелся, после чего произошел подрыв накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.

Как уточнили в Генштабе, в результате взрывов пострадали пятеро военнослужащих, четверо из них были госпитализированы. Один пострадавший - в тяжелом состоянии.

Напомним, ЧП произошло в военной части А-1352.