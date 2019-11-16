Самолет приземлился на забор возле частного дома в Ленобласти

Частный самолет, вылетевший с аэродрома в Хапо-Ое, совершил аварийную посадку во Всеволожском районе Ленинградской области 16 ноября.

Как пишет 47news, пилот самолета пытался избежать падения на жилые дома, поэтому он приземлился на грунтовую дорогу в жилмассиве Карьер Мяглово и врезался в забор, ограждающий участок. Вынужденная посадка произошла недалеко от автобусной остановки.

По предварительной информации, никто в результате ЧП не пострадал. Отмечается, что воздушное судно – учебное.