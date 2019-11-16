СК проводит проверку по факту смерти экономиста Никиты Исаева
В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Никита Исаев, Facebook
По факту смерти экономиста и политолога Никиты Исаева проводится проверка. Об этом «Звезде» сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
В ведомстве уточнили, что мужчина скоропостижно скончался в поезде, следовавшем сообщением «Тамбов - Москва».
По предварительной информации, смерть Исаева носит некриминальный характер.
Также, по неофициальным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Никите Исаеву был 41 год.