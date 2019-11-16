Врач рассказал, как избежать зимней депрессии

В зимнее время года из-за недостатка солнечного света у человека может развиться депрессия. Чтобы улучшить свое самочувствие, многие приобретают витамины. Однако добавки не являются стопроцентной гарантией решения проблемы, считает врач-сомнолог Александр Калинкин.

Он пояснил, что при недостатке света происходит нарушение выработки мелатонина.

«Солнце - это главный регулятор мелатонина, поэтому витаминами это не компенсируешь», - заявил специалист.

Эксперт посоветовал проводить больше времени на солнце зимой, а также рассказал о существовании специальных ламп, которые имитируют свет.

«Даже небольшой сеанс, продолжительностью 30-40 минут с утра в значительной степени позволяет восстановить выработку мелатонина», - цитирует Калинкина ТАСС.

При этом врач подчеркивает: в ночное время следует максимально ограничивать количества света.