В США фотограф-любитель снял редчайшего трехрогого оленя

Фотографу-любителю из американского штата Мичиган удалось снять редчайшего трехрогого оленя.

75-летний мужчина Стивен Линдберг выгуливал собаку в лесу рядом со своим домом. Он давно собирает снимки диких животных, и на прогулке сделал еще несколько фотографий.

«Всегда бывает сложно найти что-нибудь новое, что можно сфотографировать.И тут я увидел этого оленя», - рассказал мужчина газете The Washington Post.

По словам Линдберга, то, что у животного было три рога, во время съемки не заметил. Линдберг сделал десятки фото в стремлении «добиться нужного ракурса». Вернувшись домой и рассмотрев снимки на компьютере, он понял, насколько необычное животное ему удалось запечатлеть.

Как рассказал ветеринар Стив Эдвардс, которого цитирует издание, такой олень встречается «один на миллион». Другие эксперты считают эту вероятность еще меньшей.

Специалисты этому явлению дают несколько возможных объяснений. Третий рог может быть результатом нарушения в развитии при формировании рогов у молодого животного. Другая версия - вырастание новых рогов возможно, когда предыдущие не были окончательно сброшены, и это привело к сохранению третьего рога. В этом регионе животные сбрасывают рога ранней весной, а к зимнему периоду у них вырастают новые.