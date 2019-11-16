Седьмой совместный патруль России и Турции приступил к работе в Сирии

В Сирии начал работу седьмой совместный патруль России и Турции. Колонна вышла на маршрут к северу от Эль-Камышли.

А на востоке арабской республики, в провинции Ракка, наши военнослужащие провели крупную гуманитарную акцию. Они доставили продукты жителям городка Айн-Исса, который долго находился под контролем боевиков.

Ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной. С тех пор, как боевиков отсюда выбили курды, положение улучшилось, но ненамного. По сути, регион до сих пор на грани гуманитарной катастрофы.

Террористы разрушили инфраструктуру, повредили оросительные системы, а без этого на севере Сирии не может быть сельского хозяйства.