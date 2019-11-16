По колено в воде: как выглядит венецианский собор Сан-Марко после потопа
По предварительным оценкам итальянских властей, ущерб от наводнения в Венеции составил миллиард евро.
© Видео: Dario Franceschini, Twitter © Фото: Dario Franceschini, Twitter
Власти Венеции распорядились перекрыть доступ к центральной площади Сан-Марко, оказавшейся в воде из-за сильного прилива. Как ранее сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини, наводнение не нанесло непоправимого ущерба главному городскому собору.
Венеция столкнулась со вторым за историю столь масштабным наводнением. Вечером 12 ноября уровень воды поднялся до 187 сантиметров, покрыв 80% территории города. В пятницу, 15 ноября, в городе был зафиксирован новый пик наводнения. Уровень воды поднялся до 154 сантиметров, после чего пошел на спад.
По подсчетам местных властей, ущерб от наводнения составляет миллиард евро. Венецианская мэрия открыла банковский счет для сбора средств на восстановление города.