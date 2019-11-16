За сутки до смерти: дочь Аллы Вербер выложила видео с танцующей матерью

Дочь фешн-директора ЦУМа Аллы Вербер опубликовала видео танцующей матери, которое было снято за день до ее смерти. Ролик был снят в Форте-дей-Марми.

«Хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в Instagram. Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года», - сообщила Екатерина в соцсети.

На кадрах Вербер танцует босиком на пляже под песню Хулио Иглесиаса «Pauvres diables». Подписчики выразили девушке соболезнования, сказав, что ее мама была шикарной женщиной и жизнерадостным человеком.

Напомним, Алла Вербер ушла из жизни в 61-летнем возрасте в Италии. Трагедия произошла 6 августа. Женщина почувствовала себя плохо после ужина из морепродуктов. Медики не смогли ее спасти. Причиной смерти Вербер стал менингококковый сепсис.