«Драматичная ситуация» в Венеции: мэр собрал совещание

Ситуация в Венеции стала критической, а по словам мэра города Луиджи Бруньяро, «драматичной». Полувековой рекорд уровня воды уже побит, но синоптики обещают новые дожди.

В связи с этим, мэр Венеции собрал оперативную встречу с Анжело Борелли, главой департамента гражданской защиты Италии и командованием местной полиции, чтобы предпринять шаги, связанные с объявлением чрезвычайного положения и координировать деятельность. Будет обсужден вопрос возможной эвакуации населения. Пресс-конференция пройдет во дворце Ка-Фарсетти, сообщил мэр города в своем Twitter.

Луиджи Бруньяро заявил о миллиардном ущербе из-за наводнения и обратился к миру с просьбой о помощи.

В городе затоплены дома, магазины, бутики, достопримечательности. Здание парламента затопило прямо во время заседания.