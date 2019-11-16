В Госдуме прокомментировали проект о минимальной оплате труда бюджетникам

В Госдуме сообщили, что законопроект о минимальной оплате труда бюджетникам, который предлагает на рассмотрение парламент республики Северная Осетия - Алания, не имеет под собой никаких экономических расчетов.

«Подобные инициативы вносились на рассмотрение парламента неоднократно. При этом они не имеют под собой никаких расчетов», - передает ТАСС слова источника агентства.

Аналогичный законопроект был предложен законодательным собранием Республики Адыгея в августе 2019 года, добавил собеседник.



Также на этот счет свою точку зрения озвучили в Совете Федерации.

«Сейчас фонд оплаты труда регионов не сможет покрыть эти возможности, нужно посмотреть, все посчитать», - сказал РИА Новости председатель социального комитета Валерий Рязанский.

Согласно новому законопроекту, для медработников, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры уровень минимальной оплаты труда должен быть не ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.