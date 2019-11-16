Помпео пытался, но не смог объяснить разницу между Голанами и Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео аргументировал разными «фактическими обстоятельствами» непризнание американской стороной Крыма в качестве российского полуострова и признание Голанских высот территорией Израиля.

Во время выступления в Хьюстоне у Помпео спросили, каким образом поддержка США аннексии Израилем Голанских высот соизмеряется с ситуацией с Крымом и Россией.

«Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение. Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», - попытался ответить Помпео.

Он отметил, что на планете есть много «спорных мест» и «у каждого есть свои фактические обстоятельства». Однако Помпео не смог назвать конкретные «обстоятельства», которые сыграли для США решающую роль в случае с Крымом и с Голанскими высотами.

«Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их», - добавил политик.

По его мнению, именно этой логикой руководствуются США, определяя различия между ситуацией с Крымом и с Голанскими высотами, пишет РИА Новости.

Во время Шестидневной войны 1967 года Израиль отнял у Сирии Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Вопрос горного плато считается основным в израильско-сирийском конфликте, попытки разрешить который предпринимались еще до гражданской войны в Сирии. ООН считает эти земли оккупированными.