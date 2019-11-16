Чудеса на виражах: видео трюков лихача на мотопараплане в Крыму
Ролик с экстремальным полетом появился в Сети.
© Видео: auto8292, Instagram © Фото: auto8292, Instagram
На западе Крыма на автомобильную дорогу приземлился мотопараплан. Видео экстремального полета опубликовали очевидцы в соцсетях.
Инцидент случился на трассе Саки - Орловка, где сейчас ремонтируют дорожное полотно.
Рабочие стали свидетелями, как пилот сделал вираж над дорогой, приземлился на проезжую часть и, проехав по ней несколько метров, вновь взмыл в воздух.