Состояние Вучича оценивается как стабильное

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильное, но он все еще находится в больнице. Об этом заявила советник президента Сюзана Васильевич. Накануне глава государства был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за сердечно-сосудистых проблем.

Министр обороны Сербии Александр Вулин также прокомментировал состояние президента и выразил надежду на его скорейшее выздоровление.

«Я уверен, что все будет хорошо, потому что Александр Вучич силен и упрям, а не потому, что слушает врачей», - передает слова министра РТВ.

Вулин отметил, что президент уделяет мало внимания своему здоровью, редко обращается к врачам, общаясь с ними только на официальных мероприятиях.

«Он много делает, немного спит и немного отдыхает. Вучич обращается за помощью только тогда, когда ему нужно. И возвращается на работу быстрее, чем ему посоветует любой врач», - сказал он.

Министр обороны отметил, что Вучича лечат так же, как и любого другого пациента: никакие медицинские консилиумы не созывались, отдельная команда врачей не создавалась.