СМИ: Никита Исаев умер от остановки сердца
В качестве одной из причин скоропостижной кончины 41-летнего политолога считают сердечно-сосудистую недостаточность.
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Одной из причин смерти директор Института актуальной экономики и лидер движения «Новая Россия» Никиты Исаева назвали остановку сердца, передает «Пятый канал».
Политик скоропостижно скончался на 42-году жизни во время возвращения из Тамбова в Москву.
«Поездная бригада вызвала скорую на ближайшую станцию Узуново, однако медики смогли лишь констатировать смерть пассажира», - пишет РИА Новости.
Вместе с Исаевым в поезде находилась его помощница Алина Жестовская, которая и подтвердила смерть экономиста.