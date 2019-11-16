Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили на Кубани

В Краснодарском крае простились с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется Олег Соколов. Отпевание проходило в Свято-Троицком храме в станице Старовеличковской, где родилась девушка.

Проститься с ней пришли сотни людей. Похоронили Ещенко на одном из местных кладбищ. На церемонии захоронения присутствовали только родственники и близкие девушки.

Как сообщает корреспондент «Звезды», отпевали и хоронили аспирантку в закрытом гробу.

Одиннадцатого ноября суд в Петербурге арестовал 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, он обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Мужчина признал свою вину.

По данным следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из обреза. Позднее Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.