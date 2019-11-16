Палаточный лагерь и костры в центре Тбилиси: новые кадры протестов

В Тбилиси продолжаются протесты у здания парламента Грузии.

На центральной улице – проспекта Руставели – митингующие разбили палаточный лагерь. В металлических бочках они разводят огонь для того, чтобы согреться. Протестанты отказываются уходить, пока грузинские власти не примут поправки к Конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Движение транспорта в центре парализовано.

Напомним, митинг в Тбилиси начался 14 ноября. Представители различных неправительственных организаций, оппозиции и обычные жители Тбилиси вышли на улицы после того, как мажоритарные депутаты провалили законопроект и не изменили систему выборов в стране.