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Палаточный лагерь и костры в центре Тбилиси: новые кадры протестов

Дарья Михалина
01:30 16.11.2019
Участники акции, возмущенные провалом голосования в парламенте Грузии по внесению конституционных поправок о выборах, разбили палатки на проезжей части центрального проспекта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Тбилиси продолжаются протесты у здания парламента Грузии.

На центральной улице – проспекта Руставели – митингующие разбили палаточный лагерь. В металлических бочках они разводят огонь для того, чтобы согреться. Протестанты отказываются уходить, пока грузинские власти не примут поправки к Конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Движение транспорта в центре парализовано.

Напомним, митинг в Тбилиси начался 14 ноября. Представители различных неправительственных организаций, оппозиции и обычные жители Тбилиси вышли на улицы после того, как мажоритарные депутаты провалили законопроект и не изменили систему выборов в стране.

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