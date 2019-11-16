Американские танкисты провели испытания Т-80: видео
У боевой машины имеются комплекс управляемого ракетного вооружения «Рефлекс-М» и комплекс управления оружием «Иртыш».
© Видео: 3rd8cav, Twitter © Фото: 3rd8cav, Twitter
Военные американской бронетанковой бригады Greywolf провели тестирование российского танка Т-80У. Видео маневров опубликовано в аккаунте подразделения в социальной сети Twitter.
Учения проходили в Южной Корее. На 2017 год в распоряжении южнокорейской армии находилось 80 таких танков.
Т-80У - это основной боевой танк семейства Т-80. У боевой машины имеются комплекс управляемого ракетного вооружения «Рефлекс-М» и комплекс управления оружием «Иртыш».
В эксплуатации Т-80У находятся с 1985 года. Помимо РФ и Южной Кореи, боевые машины находятся на вооружении у Кипра, сообщает РИА Новости.