«Главное, у него была душа»: Артем Шейнин о Никите Исаеве

Журналист Артем Шейнин прокомментировал сообщение о смерти 41-летнего Никиты Исаева.

«Главные слова, которые любой русский человек говорит в этой ситуации, это "упокой, Господь, душу его"», - сказал в комментарии «Звезде» журналист.

Он подчеркнул, что эти слова особенно применимы к Исаеву, так как «душа у него была беспокойная».

«Но главное, что она у него была», - подчеркнул Шейнин.

Также журналист вспоминает о нем как о настоящем, неравнодушном человеке. Известие о смерти экономиста, по его словам, многие восприняли «эмоционально» не только потому, что ему был всего 41 год.

«Он был настоящий, неравнодушный, настоящий. Горел, хотел. Душа, видимо, не выдержала», - соболезнует телеведущий.

Никита Исаев возвращался из командировки, когда в поезде Тамбов - Москва ему стало плохо и он скончался. Предварительными причинами являются сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.

Информацию о смерти Исаева подтвердила его помощница Алина Жестовская.