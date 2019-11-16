Франция пригласила экспертов из России для восстановления Нотр-Дама

Франция обратилась к России за помощью в восстановлении Нотр-Дам де Пари. Об этом рассказала посол Франции в России Сильви Берманн во время рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ.

«Мы поддерживаем контакты по этому вопросу. Мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери. Мы официально их пригласили и очень благодарны, что нам помогут», - приводит слова посла РИА Новости.

Губернатор Югры Наталья Комарова добавила, что также в регионе есть специалисты, которые могут помочь в восстановлении храма. По ее словам, среди югорчан есть талантливые люди в работе с деревом, они готовы участвовать в проектах по восстановлению собора.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля, его удалось полностью потушить только на следующий день. Огонь уничтожил большую часть шпиля и верхнюю часть шпиля. По предварительной информации, возгорание началось в районе шпиля собора, причины пожара пока неизвестны. Россия наряду с другими государствами предложила свою помощь в восстановлении собора.

В октябре глава Минкульта Франции Франк Риестер заявил, что объем перечисленных на его восстановление денежных средств составляет свыше €100 миллионов.