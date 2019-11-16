МиГ-29К потерпел крушение в Индии

Двигатель учебного самолета МиГ-29К загорелся при выполнении тренировочного полета на юго-западе страны на Гоа, пишет агентство ANI.

По информации издании, истребитель вылетел с базы в Даболиме, но в ходе полета произошло столкновение с птицей.

Отмечается, что самолет потерпел крушение на «открытой и безопасной» территории.

Оба пилота смогли катапультироваться.