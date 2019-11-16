МиГ-29К потерпел крушение в Индии
Во время тренировочного полета в Гоа у самолета загорелся двигатель.
© Видео: Goa 365 TV, You Tube © Фото: Goa 365 TV, You Tube
Двигатель учебного самолета МиГ-29К загорелся при выполнении тренировочного полета на юго-западе страны на Гоа, пишет агентство ANI.
По информации издании, истребитель вылетел с базы в Даболиме, но в ходе полета произошло столкновение с птицей.
Отмечается, что самолет потерпел крушение на «открытой и безопасной» территории.
Оба пилота смогли катапультироваться.